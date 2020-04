Levica opozarja na tveganost poslov z zaščitno opremo

Ljubljana, 8. aprila - Država se pri nabavi mask in druge zaščitne opreme spušča v večmilijonske posle s podjetji, ki nimajo nobenih izkušenj in kompetenc s področja uvoza medicinske opreme, so opozorili v Levici. Vladi očitajo, da te posle opravičuje z lažmi glede zakonodajnih določb. Opozarjajo, da bi lahko prišlo do nove afere, podobne orožarskim in aferi Patria.