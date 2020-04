V občini Ljutomer že več okuženih kot v Metliki

Ljubljana, 8. aprila - Število novih ugotovljenih okužb z novim koronavirusom se je poleg dosedanjih žarišč nekoliko bolj povečalo tudi v občinah Ig in Mengeš, in sicer v obeh primerih za tri na skupno šest. V občini Ljutomer je okuženih že več kot v Metliki. Število okuženih je najbolj naraslo v Ljubljani, in sicer s 199 na 206.