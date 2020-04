Z novim koronavirusom okuženi štirje policisti

Ljubljana, 8. aprila - Z novim koronavirusom so okuženi štirje policisti, so za STA pojasnili na Generalni policijski upravi. Trije se po njihovih navedbah zagotovo niso okužili med delom, pri enem pa to ni jasno. Za tiste, ki so bili v stiku z okuženim, so odredili samoizolacijo na domu in testiranje. Trenutno je v samoizolaciji pet uslužbencev policije.