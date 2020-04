V torek potrdili 36 novih okužb s koronavirusom in štiri nove smrtne žrtve

Ljubljana, 8. aprila - V Sloveniji so v torek opravili 1214 testov na novi koronavirus, od katerih jih je bilo 36 pozitivnih. Hospitaliziranih je bilo 111 bolnikov, med njimi 35 na intenzivni negi. Umrli so štirje bolniki s covidom-19, iz bolnišnice so jih odpustili pet, je objavila vlada. Skupno število okuženih se je povzpelo na 1091, skupno število umrlih na 40.