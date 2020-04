OZS s predlogom za vnovični zagon nekaterih dejavnosti

Ljubljana, 8. aprila - OZS predlaga, da se v odloku o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom določi nekatere nove izjeme. Med te bi uvrstila gradbena dela, avtoservisne delavnice, trgovine s tehničnim blagom, lokale s prehrano za prevzem, kozmetično dejavnost, frizerske salone, parkovno vrtnarstvo in kemične čistilnice.