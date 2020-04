Kranjska občina v ureditev dodatnih kapacitet za dnevno varstvo starejših

Kranj, 8. aprila - Kranjski mestni svetniki so na drugi dopisni seji potrdili nov razvojni program dnevnega varstva starejših in zagotovili sredstva za njegovo izvedbo, so danes sporočili z Mestne občine Kranj. V načrtu je nakup objekta na Planini, ki ga bodo preuredili tako, da bodo v njem zagotovili 30 dodatnih mest za dnevno varstvo starejših.