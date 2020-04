Pahor in Mattarella o pomenu sodelovanja v soočanju z novim koronavirusom

Ljubljana, 8. aprila - Predsednik republike Borut Pahor je danes po telefonu z italijanskim kolegom Sergiom Mattarello govoril o soočanju z novim koronavirusom. Kot so sporočili iz Pahorjevega urada, sta poudarila pomen solidarnosti in sodelovanja med državami in obžalovala, da se EU ni odzvala prej in bolj učinkovito.