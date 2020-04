V Žitu vzpostavili lastno spletno trgovino

Ljubljana, 8. aprila - V Žitu se prilagajajo trenutnim razmeram, ko se zaradi epidemije novega koronavirusa odsvetuje pogosto obiskovanje trgovin. Vzpostavili so svojo lastno spletno trgovino, v kateri so na voljo trajni izdelki Žita in Podravke, dostavo na dom pa je mogoče naročiti po celotni Sloveniji.