Nemčija bo zaostrila pogoje za tuje prevzeme strateških podjetij

Berlin, 8. aprila - Nemška vlada je danes potrdila predlog zakonodajnih sprememb, s katerimi bo zaostrila pogoje za tuje prevzeme nemških strateških podjetij. Spremembe se bodo nanašale med drugim na zagotavljanje nujnega blaga, kot so cepiva, in kritično infrastrukturo, kot so elektroenergetska omrežja, je poročala nemška tiskovna agencija dpa.