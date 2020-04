V Centru starejših Horjul od vikenda ni novih okužb z novim koronavirusom

Horjul, 8. aprila - V Centru starejših Horjul so doslej zabeležili 20 okužb z novim koronavirusom pri oskrbovancih. Trije so v bolnišnici, eden od hospitaliziranih je umrl, 16 pa jih je nastanjenih na izolacijskem oddelku. Nespremenjeno pa ostaja število okužb pri zaposlenih, in sicer štiri. Upravljavci doma so ob teh podatkih "pazljivo optimistični".