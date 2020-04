Ob zagonu italijanskega gospodarstva poziv k odprtju meja za slovenske delavce

Kranjska Gora/Bovec, 8. aprila - Ob pričakovanem ponovnem zagonu italijanskega gospodarstva po velikonočnih praznikih sta kranjskogorski in bovški župan pozvala k odprtju meje v Ratečah in na Predelu za prebivalce, ki so zaposleni v italijanskih podjetjih. Prehod meje je namreč sedaj mogoč le preko precej oddaljenega mejnega prehoda Robič.