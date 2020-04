Zaradi covida-19 na intenzivni negi v torek 35 ljudi

Ljubljana, 8. aprila - Skupno število ljudi, pri katerih so ugotovili okužbo z novim koronavirusom, je do torka do konca dneva naraslo na 1091. Umrli so še štirje ljudje, tako da je smrtnih žrtev skupaj 40. V bolnišnicah je bilo zaradi bolezni covid-19 hospitaliziranih 111 ljudi, na intenzivnih oddelkih jih zdravijo 35, kar je največ doslej.