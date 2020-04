V občini Mirna udarniško do pralnih zaščitnih mask

Mirna, 8. aprila - V dolenjski občini Mirna so v okviru občinske pobude in udarniške akcije tamkajšnjega podjetja M Tom ter številnih prostovoljcev sešili in dvema tretjinama gospodinjstev razposlali po eno pralno zaščitno masko in hkrati zaščitno masko za enkratno uporabo. Preostala gospodinjstva bodo maske, ki jih še šivajo, prejela do konca tedna.