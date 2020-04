V kranjskogorskem domu starejših iščejo dodatno pomoč za primer okužb

Kranjska Gora, 8. aprila - V kranjskogorskemu domu starejših so se tako kot v drugih domovih po državi pripravili na morebitne okužbe z novim koronavirusom. V tem primeru bi rabili dodatno pomoč, zato so pozvali vse ustrezno usposobljene in pripravljene, naj se jim javijo. Predlagajo, da bi jim na pomoč v obliki prakse priskočili tudi študenti zdravstvenih šol.