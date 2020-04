Ministrstvo pojasnjuje ukrep znižanja cene elektrike

Ljubljana, 15. aprila - Potem ko je vlada kot enega od ukrepov za blažitev posledic epidemije novega koronavirusa posegla v cene za dobavo elektrike, so številni z zanimanjem čakali na položnice za plačilo električne energije v marcu. A marsikoga je verjetno zahtevani znesek presenetil in na ministrstvu za infrastrukturo so pripravili dodatna pojasnila.