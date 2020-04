V ljutomerskem domu starejših še trije okuženi, skupno 52

Ljutomer, 8. aprila - V ljutomerskem domu starejših občanov so v torek zaradi suma na novi koronavirus odvzeli 15 brisov, pozitivni so bili trije, eden pri varovancu in dva pri zaposlenih. Skupno je okuženih 52 ljudi, od tega 45 stanovalcev in sedem zaposlenih. Na pomoč v dom prihaja dodatni zdravstveni kader.