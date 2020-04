Vozniki ljubljanskih avtobusov dnevno razvozijo 515 brezplačnih kosil

Ljubljana, 8. aprila - Ob zaprtju vrtcev in šol v Mestni občini Ljubljana (Mol) so ukinili tudi organizirano varstvo otrok, hkrati pa so nekateri otroci ostali brez edinega toplega obroka v dnevu. Za rešitev teh problemov se je javilo več kot 300 prostovoljcev. Med njimi so vozniki ljubljanskih mestnih avtobusov, ki zdaj dnevno razvozijo 515 brezplačnih kosil.