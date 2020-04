Finančni ministri EU še brez dogovora o protikoronskem fiskalnem svežnju, nadaljujejo v četrtek

Bruselj, 8. aprila - Finančni ministri EU kljub maratonskemu videokonferenčnemu zasedanju še niso uspeli preseči globokih nesoglasij glede fiskalnega svežnja za gospodarsko okrevanje po pandemiji. Glavni razlog so razhajanja med Italijo in Nizozemsko glede pogojevanja pomoči iz ESM in vprašanja skupnega zadolževanja. Nadaljevali bodo v četrtek.