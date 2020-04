Štore Steel lani z upadom prihodkov in dobička, proizvodnja normalno teče

Štore, 12. aprila - Podjetje Štore Steel se je lani soočalo z ohlajanjem v avtomobilski industriji, kar se je močno odrazilo na poslovanju. Tako so lanski prihodki, ki so leta 2018 znašali 138,7 milijona evrov, upadli med 15 in 20 odstotkov. Čisti dobiček se bo za lani gibal med 2,5 in tremi milijoni evrov, medtem ko je leta 2018 znašal 8,6 milijona evrov.