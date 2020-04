Na Bistriškem za zdaj 15 primerov okužbe, občine zagotavljajo maske

Slovenska Bistrica, 8. aprila - V štirih občinah na območju upravne enote Slovenska Bistrica je trenutno število okužb s koronavirusom največje v bistriški in Oplotnici. Medtem ko v prvi že nekaj časa beležijo devet primerov, je zadnje dni najbolj naraslo število v drugi, kjer je trenutno šest okuženih. V Poljčanah in Makolah so za zdaj brez okužb, enako v domovih za starejše.