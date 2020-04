New York/Tokio, 8. aprila - Po močni rasti v začetku tedna so se tečaji vrednostnih papirjev na borzah v Aziji danes gibali neenotno. Vlagatelje je zmedlo torkovo dogajanje na borzah v ZDA, ki jim ni uspelo obraniti dobičkov, ki so jih ustvarile v zadnjih dneh, pravijo analitiki.