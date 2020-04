Nova državna sekretarka na ministrstvu za zdravje je Tina Bregant

Ljubljana, 7. aprila - Vlada je na današnji dopisni seji za državno sekretarko na ministrstvu za zdravje imenovala Tino Bregant, specialistko pediatrije ter fizikalne in rehabilitacijske medicine, ki dela kot pediatrinja in fiziatrinja v zavodu Cirius Kamnik, so sporočili iz Urada vlade za informiranje (Ukom).