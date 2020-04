Kustečeva z drugimi evropskimi ministri za povezanost evropskega raziskovanja

Bruselj/Ljubljana, 7. aprila - Ministrica za izobraževanje, znanost in šport Simona Kustec je z ministri EU, pristojnimi za raziskave, na videokonferenci razpravljala o odzivanju raziskav in inovacij na virusno krizo. Skupaj z drugimi ministri je poudarila povezanost evropske raziskovalne skupnosti ter pomen vključevanja vseh akterjev, so sporočili z ministrstva.