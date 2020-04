Mariboru z zaščitno opremo pomaga pobrateno kitajsko mesto

Maribor, 7. aprila - Mestna občina Maribor se je za pomoč pri nabavi zaščitne opreme za boj proti novemu koronavirusu obrnila tudi na pobratena in partnerska mesta na Kitajskem. Odzvalo se je pet mest, ki bodo prispevala različne zaščitne maske in drugo opremo. Najhitreje so ukrepali v pobratenem mestu Hanghzou, iz katerega je danes v Maribor prispelo 10.000 mask.