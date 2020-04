Opozicija poziva k rahljanju omejitev gibanja

Ljubljana, 7. aprila - Opozicijski stranki Levica in SD sta danes znova pozvali k rahljanju omejitev gibanja. Ljudje se ukrepov večinoma držijo in želijo zaščititi zdravje sebe, svojih družin in drugih, so poudarili v SD. "Upamo, da bo vlada začela delati korake nazaj," je poudaril poslanec Levice Matej T. Vatovec.