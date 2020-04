Videokonferenčne aplikacije z ogromno rastjo v marcu, previdnost pri uporabi ni odveč

Ljubljana, 7. aprila - Pandemija koronavirusa, ki sicer ustavlja svetovno gospodarstvo, v svet aplikacij za videokonferenčne klice prinaša neverjetno rast, saj vedno več ljudi dela in se tudi druži na daljavo. Tako so aplikacije, kot so Houseparty, Zoom, Hangouts Meet in Microsoft Teams, marca beležile večkratne rasti števila uporabnikov v primerjavi z lanskim letom.