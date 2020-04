Ljubljanska borza: SBI TOP zrasel za šest odstotkov

Ljubljana, 7. aprila - Vlagatelji na Ljubljanski borzi so danes sklenili za 3,07 milijona evrov prometa. Največ ali nekaj več kot milijon evrov ga je odpadlo na delnice Krke, ki so pridobile 6,38 odstotka. Najbolj so zrasle delnice Luke Koper, ki so se podražile za 10,59 odstotka. SBI TOP je pridobil 6,11 odstotka in se ustavil pri 780,64 točke.