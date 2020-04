Ob svetovnemu dnevu zdravja opozorila na težave medicinskih sester in zdravstva

pripravila Vesna Rojko

Ljubljana/Ženeva/New York, 7. aprila - Svetovni dan zdravja, ki letos postavlja v ospredje medicinske sestre in babice ter pomen, ki ga zanje pomeni podpora skupnosti, poteka v senci pandemije novega koronavirusa. V Sloveniji in po svetu so se poklonili požrtvovalnemu delu sester, ki so nepogrešljive v boju z virusom, a so opozorili tudi na njihovo pomanjkanje in težave.