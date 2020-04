ECB marca z odkupom obveznic izdatno priskočila na pomoč Italiji

Frankfurt, 7. aprila - Potem ko je Evropska centralna banka (ECB) odpravila ključno omejitev, to je, da je mogoče odkupiti le 33 odstotkov obveznic neke evrske države, je to marca že izkoristila in izdatno priskočila na pomoč Italiji, ki jo je pandemija novega koronavirusa močno prizadela. Delež odkupljenih italijanskih obveznic je bil namreč med vsemi 35-odstoten.