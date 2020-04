Zorčič ob obletnici prvih večstrankarskih volitev: Med ljudi moramo vnašati enotnost in upanje

Ljubljana, 7. aprila - Predsednik DZ Igor Zorčič je ob 30. obletnici prvih večstrankarskih volitev v zbore skupščine RS pozval, naj nam bo obletnica tudi v navdih in upanje za prihodnost. Poslancem je poudaril, da si morajo s svojim odgovornim delom prizadevati med ljudi vnašati tudi enotnost in upanje, saj so lahko sicer dobronamerni ukrepi za boj proti epidemiji zaman.