Za sindikate priporočilo za zadržanje dodatka za delo v rizičnih razmerah kršitev kolektivne pogodbe; ministrstvo miri

Ljubljana, 7. aprila - V sindikatih javnega sektorja in zdravstva so ostro obsodili priporočilo ministrstva za zdravje z začetka meseca, naj zdravstveni domovi zadržijo izplačilo dodatka za delo v rizičnih razmerah, in opozorili, da neizplačilo pomeni kršitev kolektivne pogodbe. Na ministrstvu odgovarjajo, da gre zgolj za predlog in da bodo izplačila omogočena za nazaj.