Na Rudniku ta konec tedna sečnja dreves

Ljubljana, 10. aprila - V gozdu nad spodnjim Rudnikom je ljubljanska enota Zavoda za gozdove Slovenije označila drevje za posek. Sečnja, tokrat le poškodovanih dreves, bo potekala od petka do ponedeljka. Obiskovalci gozda naj se zato izogibajo delovnemu območju in upoštevajo varnostna navodila izvajalcev in zavoda za gozdove.