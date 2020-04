Novi koronavirus v treh mesecih obrnil svet na glavo

pripravila Maja Cerkovnik

Ljubljana, 7. aprila - Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je 8. januarja potrdila, da je skrivnostno obliko pljučnice na Kitajskem povzročila nova vrsta koronavirusa. Odtlej se je virus razširil po vsem svetu in zahteval skoraj 75.000 življenj, okuženih je 1,35 milijona ljudi, milijardam pa začasno povsem spremenil življenje. Ljudje so doma, gospodarstvo na kolenih.