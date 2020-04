Slovenska karitas v zadnjih treh tednih oskrbela preko 14.300 gospodinjstev

Ljubljana, 7. aprila - Prostovoljci Slovenske karitas so v zadnjih treh tednih oskrbeli 14.367 gospodinjstev, ki so jim razdelili 210 ton hrane in higienskih pripomočkov. Za pokrivanje najnujnejših položnic so namenili 53.000 evrov. Vključeni so bili v 275 izrednih intervencij v sodelovanju s civilno zaščito. Telefonsko psihosocialno pomoč so nudili 1320 osebam.