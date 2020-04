Svetovni voditelji želijo Johnsonu hitro okrevanje

Washington/Pariz/Bruselj, 7. aprila - Svetovni voditelji želijo hitro in polno okrevanje britanskemu premierju Borisu Johnsonu, ki je zbolel za covidom-19, v ponedeljek pa se je njegovo zdravje tako poslabšalo, da so ga premestili na intenzivno nego. Dobre želje so mu med drugim poslali predsednika ZDA in Francije, predsednica Evropske komisije in slovenski premier.