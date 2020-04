V Nemčiji februarja presenetljiva rast industrijske proizvodnje

Berlin, 7. aprila - Industrijska proizvodnja v Nemčiji se je februarja, še pred pravim izbruhom pandemije novega koronavirusa, na mesečni ravni presenetljivo povečala, in sicer za skromnih 0,3 odstotka, potem ko se je januarja za 3,2 odstotka, je danes objavil nemški statistični urad. Številke so presenetile analitike, ki so napovedovali 0,8-odstoten padec.