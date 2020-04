Svetovni dan Parkinskonove bolezni pri nas zaznamuje tudi 30-letnica delovanja Društva Trepetlika

Ljubljana, 11. aprila - Današnji svetovni dan Parkinskonove bolezni v času novega koronavirusa v Sloveniji poleg ozaveščanja o bolezni in izzivih bolnikov zaznamuje tudi 30-letnica delovanja Društva Trepetlika, ki pri nas združuje več kot 1200 obolelih s Parkinsonovo boleznijo in drugimi ekstrapiramidnimi motnjami, njihovih skrbnikov in podpornih članov.