Število smrtnih žrtev covida-19 v Sloveniji naraslo na 30

Ljubljana, 6. aprila - V nedeljo so v Sloveniji potrdili 24 dodatnih okužb z novim koronavirusom, opravili so 489 testiranj. Umrla sta še dva bolnika, tako da se je skupno število smrtnih žrtev v državi povzpelo na 30. V bolnišnicah se je v nedeljo zdravilo 114 ljudi, od tega 30 na intenzivnih oddelkih, so danes sporočili z urada vlade za komuniciranje.