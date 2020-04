Sindikati po sestanku z Janšo obžalovali, da ESS še ne bo zaživel

Brdo pri Kranju, 6. aprila - Premier Janez Janša in predstavniki sindikalnih central, članic ESS, so se danes na Brdu pri Kranju pogovarjali o pripravi drugega protikoronskega svežnja. Sindikati upajo, da bodo v njem upoštevane tudi njihove prezrte pripombe na prvi paket. Ob tem obžalujejo, da ESS še ne bo zaživel, in upajo na čim boljši dialog v delovni skupini za trg dela.