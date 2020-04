DNS s predlogi ukrepov za razbremenitev medijev ob epidemiji koronavirusa

Ljubljana, 7. aprila - V Društvu novinarjev Slovenije (DNS) so pripravili nabor predlogov ukrepov, s katerimi bi ob izredni zdravstveni situaciji zaradi epidemije novega koronavirusa razbremenili medije. Med drugim predlagajo, da bi država prevzela distribucijo tiskanih medijev in oprostila plačila DDV za izdajatelje medijev, so zapisali na spletni strani.