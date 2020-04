Policisti minuli vikend na cestah odkrili 103 kršitve prepovedi gibanja in zbiranja (tabela)

Ljubljana, 6. aprila - V okviru poostrenega nadzora spoštovanja prepovedi gibanja zunaj občin in zbiranja na javnih površinah, so policisti minuli vikend po slovenskih cestah opravili kontrolo pri 3348 voznikih, in pri tem ugotovili 103 kršitve odloka. Od tega so v 69 primerih izrekli opozorilo, so zapisali na spletnih straneh policije.