Bruselj z začasno oprostitvijo carin in DDV pri uvozu zaščitnih sredstev

Bruselj, 6. aprila - Evropska komisija je okviru ukrepov za obvladovanje posledic pandemije novega koronavirusa uvoz zaščitne opreme, medicinskih pripomočkov in drugega blaga, pomembnega v spopadu z virusom, začasno oprostila uvoznih dajatev in davka na dodano vrednost. Ukrep bo veljal šest mesecev, od 30. januarja do 31. julija.