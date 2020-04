Na meji z Italijo podaljšali obratovanje začasnega mejnega prehoda Robič

Ljubljana, 6. aprila - Delovanje začasnega mejnega prehoda Robič na meji z Italijo, ki je bil vzpostavljen 23. marca, je podaljšano do 5. maja, je danes sporočila slovenska policija na svoji spletni strani. Mejni prehod bo od torka deloval po spremenjenem času, in sicer bo ob delavnikih in sobotah odprt od 5. do 18. ure, ob nedeljah in praznikih pa bo zaprt.