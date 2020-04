Znaki umirjanja epidemije občutno dvignili tečaje na evropskih borzah

London/Frankfurt/Pariz, 6. aprila - Tečaji delnic na pomembnejših borzah v Evropi so se danes večinoma občutno zvišali. Vlagatelje očitno opogumljajo znaki umirjanja epidemije novega koronavirusa v državah, kot so Italija, Španija, Francija in tudi Nemčija. Upajo, da bosta temu sledila tudi Združeno kraljestvo in ZDA. Nafta se medtem ob preložitvi videokonference skupine Opec+ ceni.