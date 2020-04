Pahor in ameriška veleposlanica obeležila dan slovensko-ameriškega prijateljstva in zavezništva

Ljubljana, 6. aprila - Predsednik republike Borut Pahor in ameriška veleposlanica Lynda C. Blanchard sta danes v predsedniški palači zaznamovala dan slovensko-ameriškega prijateljstva in zavezništva. Pahor je v nagovoru pozval h končanju vseh sovražnosti med narodi in državami in k solidarni združitvi moči v boju z boleznijo covid-19.