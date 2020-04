UKC Ljubljana o strategiji po koncu protikoronskih ukrepov

Ljubljana, 6. aprila - V Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Ljubljana pripravljajo izhodno strategijo za čas po ukrepih, ki veljajo zaradi preprečevanja širjenja novega koronavirusa. Zaradi njih so delo omejili na stopnje nujno in zelo hitro, zdravljenje raka ter porodništvo. Prva naslednja stopnja bo obravnava bolnikov pod stopnjo hitro, so danes poročili iz UKC.