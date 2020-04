Minister Cigler Kralj o aktualnih razmerah na območju Lenarta

Lenart, 6. aprila - Minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janez Cigler Kralj se je pri Lenartu seznanil s tamkajšnjimi aktualnimi razmerami in ukrepi. Govorili so tudi o alternativnih prostorih za starejše v prenovljenem domu svete Agate, to je nekdanji Črni les, kamor bi lahko namestili del oskrbovancev iz doma svetega Lenarta v mestu.