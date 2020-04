V Medvodah priprave na projekt medkulturnega dialoga in medsebojnega razumevanja

Medvode, 6. aprila - Občina Medvode je bila uspešna na razpisu Evropske komisije iz ukrepa Evropa za državljane. Pridobila je 15.000 evrov za pripravo projekta Lepota in harmonija, ki bo vrhunec doživel jeseni. Namen projekta je spodbujanje medkulturnega dialoga in medsebojnega razumevanja. Pomemben del projekta je tudi fotografski natečaj, ki je odprt do 31. maja.