V Splošni bolnišnici Slovenj Gradec okužbo potrdili še pri treh zaposlenih

Slovenj Gradec, 6. aprila - V Splošni bolnišnici Slovenj Gradec so med vikendom okužbo z novim koronavirusom potrdili pri treh zaposlenih. Vse tri osebe so bile brez simptomov, uporabljale so ustrezno zaščitno opremo in niso bile v stiku z bolniki, so danes sporočili iz bolnišnice. Na Koroškem se je medtem število vseh potrjeno okuženih v regiji povečalo na 39.