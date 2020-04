V Šmarju pri Jelšah znova občuten porast števila okužb

Ljubljana, 6. aprila - Do konca dneva v nedeljo so najmanj en primer okužbe z novim koronavirusom potrdili v 141 slovenskih občinah (v soboto v 137 občinah), po dva ali več primerov so odkrili v 92 občinah (v soboto 89). Skrbi vztrajno naraščanje števila okužb v Šmarju pri Jelšah, kjer je žarišče v domu upokojencev. Tokrat se je povzpelo za sedem.